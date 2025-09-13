カーリング女子のフォルティウスは、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の分まで最終決戦で力を出し尽くす構えだ。

２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の決勝第１戦は、ＳＣ軽井沢クラブに３―１１で敗戦。第１エンド（Ｅ）に３点を喫すると、その後も流れをつかむことはできなかった。それでもスキップ・吉村紗也香は「修正ポイントもわかっているので全然ここからだなと思っている。明日は勝って行くだけなので、強い気持ちを持って頑張る」と前を向いた。

同日のタイブレークではＬＳに勝利。フォルティウスの吉村、小野寺佳歩とＬＳの藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖は同じ１９９１年度生まれで、小野寺の父・亮二氏はＬＳでコーチを務めており、関係は深い。小野寺は「父もすごく複雑な気持ちではいたと思うし、私のこともすごく応援してくれているし、ロコというチームを本当に応援している立場」と切り出した上で「私たちが勝ち上がって、ロコの分までその思いを背負っているので、必ずあと２勝して代表権を勝ち取りたい」と力を込めた。

２２年北京五輪最終予選日本候補決定戦ではＬＳに２連勝しながらも、３連敗を喫して涙を飲んだ。今回は逆の立場となったが、小野寺は「崖っぷちからここまで試合ができているので、はい上がる自信はある」とニヤリ。最後に笑うイメージはもうできている。