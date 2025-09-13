◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

男子３０００メートル障害予選で、同種目日本勢初のメダル獲得を狙う三浦龍司（スバル）が予選１組３位で決勝進出を決めた。

序盤は全体的にペースが上がらない中も落ち着いてレースを展開した三浦は、先頭集団の中で自らのペースを貫き、冷静にフィニッシュ。決勝進出条件である上位５人に入った。決勝は１５日に行われる。

７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する８分３秒４３をマーク。「すごく感覚が良かったですし、ラップやいろいろな側面で見ても、これまでで一番良いレースだった」と今季好調を維持。８月末のダイヤモンドリーグ・ファイナル（チューリヒ）は回避したが、練習は順調に積んでおり、「今までで一番良い状態です」と今大会へ向けての手応えを明かしていた。

２１年東京五輪で７位入賞を果たし、２３年ブダペスト世界陸上６位、２４年パリ五輪８位と高いレベルで成績を残し続けてきた。「２１年東京五輪で初めて世界の舞台にチャレンジ。そこから４年経って、また東京に世界陸上が来たというのはすごい巡り合わせ、チャンスだと思っています。成長をしっかりと走りで見せられるようにしていきたい」と熱く国立競技場を盛り上げる。

◆三浦 龍司（みうら・りゅうじ）２００２年２月１１日、島根・浜田市生まれ。２３歳。陸上は小学１年から。京都・洛南高卒。順大で箱根駅伝に４年連続出場。３０００メートル障害は２１年日本選手権で初優勝し、同年東京五輪は同種目で日本人初の７位入賞。２２年オレゴン世界陸上は予選敗退も、２３年ブダペスト大会は６位入賞、２４年パリ五輪では８位入賞。自己ベストは３０００メートル障害が日本記録の８分３秒４３、５０００メートルは１３分２６秒７８。１６８センチ、５６キロ。