²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡¹ë²÷µÓ¾å¤²¥Õ¥©¡¼¥àºÆ¤Ó¡ª¡¡Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î»Ïµå¼°¤Ç¡ÈÈþµÓÅêµå¡É¡¡¿ÀµÜ¤É¤è¤á¤¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½DeNA¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡½DeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅêµå¡£¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤É¤è¤á¤¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ïº£Ç¯6·î20Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¿»Ïµå¼°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡¡9·î13ÆüÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÂÐ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¡¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£