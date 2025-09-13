今話題のオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でプロデューサーを務める佐藤晴美さん。かつては自分自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ彼女は、プロデューサーという立場に挑戦する今、何を想うのか。全8回のインタビュー。

“新米プロデューサー”佐藤晴美

佐藤晴美(さとうはるみ)さんが初めてプロデューサーを務めることで知られる、LDH JAPANのガールズ・グループ・プロジェクト『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』。候補生たちのバトルはもちろん、かつては候補生という立場でオーディションに挑み、デビューを掴んだ彼女が、どうプロジェクトに向き合うのかも見どころのひとつです。

16歳で芸能活動をスタートして以来、14年間のキャリアを持つ晴美さん。これまでの芸能生活と、新たな挑戦・プロデュース業への思いを語ってもらいました。

プロデューサーとしての葛藤と覚悟

----プロデューサーという大役に挑戦すると決めた時、不安だったことはありましたか？

「プロジェクトを指揮する人によって、未来ある子たちの人生が大きく左右されるというのがわかっていたので、私はその覚悟と責任を背負えるのか？いや、何としてもやらなきゃいけない！という葛藤がありました。候補生たちは、若いとはいえ、人生をかけてやってきているし、10代や20代前半の時に積み上げたものが、長い人生の第一基盤になると思うので。候補生と過ごす時間や回を重ねるごとに、その責任がますます大きくなっているなと感じています」

----最初は、評価される場やオーディションが好きじゃない、とお話しされていましたよね。(vol.1参照)

「はい。受かる子もいれば、そうじゃない子もいる、その現実が苦しいことに変わりはないです。自分が評価する立場になってみて思うのは、いろんな感性の子と向き合うということは、その子たちを知るためにプロデューサーである私自身のキャパを無理やりにでも広げていかないといけないってこと。それはきっとすごく楽しいことでもあり、難しいことでもあって。自分の人生も道半ばな私に、候補生たちと本気で向き合うほどのキャパがあるのかな？ということは、正直不安でした」

----でもその不安の中でも、HIROさんに直談判しに行ったときいています。

「そうでしたね。グループ活動から離れたことで、当時の自分たちを俯瞰して見ることができたといいますか……『もっとこうしたら良かった』って反省したり後悔したりすることが、頭の中で整理できてきて。たとえばそれが、自分だけの後悔だったならそれほど気にする必要もないし、自分で気持ちを処理すればいいだけなんですけど、LDH(組織)にとってもっと何かできたことがあったかもしれないと感じて。そしたら急に、これは黙っていられない！って思って。その思いをHIROさんに話したのが、ガルバト立ち上げのきっかけでした」

----すごい責任感ですね。

「きっと性格なのかもしれません。“お世話になっている人のために、できることはしたい”という意識が少し強いのかもしれないです」

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送中。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

