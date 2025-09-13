「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

巨人が逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回１死二、三塁で代打・坂本が中前２点タイムリーを放った。

打線は序盤から攻勢。初回に３点を失ったが、その裏に中山のプロ初の満塁本塁打を右越えにたたき込み逆転。「流れを変えたいと思っていたので、最高の結果になってよかったです」とコメントした。さらに三回には岸田の左翼ポール直撃の８号２ランで加点。「次に繋ぐ気持ちでした。追加点を取れて良かったです」と振り返った。

４点を追う七回には１死二、三塁から岡本は左中間フェンス直撃の２点二塁打。さらに２死一、二塁からリチャードの右前適時打で１点差に迫った。

投手陣は３点リードの五回、２番手で登板したケラーが大乱調。１死から３連続四球で満塁とし、坂本に左前適時打を浴びて２点差。さらに熊谷に四球を与えて降板。３番手・高梨も代打原口に適時内野安打を浴びて１点差。２死後、中野に走者一掃の逆転三塁打、森下にも適時打を浴びた。この回一挙７点を失った。

ケラーは打者６人に対し１安打４四球。１死を取ったのみで５失点だった。