俳優のディーン・フジオカ（45）が13日、神奈川県横浜市内でTOKYO FM「DEAN FUJIOKA New Calendar」（土曜正午）の公開収録を行った。ゲストはテレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49）。互いに作品を手がける立場として、尊敬の念を語った。

佐久間プロデュースのNetflix配信番組「罵倒村」に感銘を受けたディーンたっての希望で、今回の共演が実現。収録では、それぞれの制作について意識していることや、互いの作品へのリスペクトを語った。

収録後、囲み取材に応じた佐久間氏は、ディーンについて「貪欲でいろんな価値を取り入れようとしてて、しかも新しい手法を取ろうとしているっていうのがまずかっこいいなと思った。後は、古い価値観を乗り越えていこうっていう面白さも感じた」と大絶賛。また、同じ福島県出身のため「結構心に熱いものを持っている県民性があるんですよ。その“東北人魂”をディーンさんとお話して感じました」とも語った。

ディーンに対し、佐久間氏の作品に出演することについての意欲を聞くと、佐久間氏が慌てて「軽々しく言わない方がいいですよ」と制止。「僕はもちろん、出てほしい作品があればオファーしますけど、だからといって脅迫みたいな感じではないので。タイミングがあったらね」とフォローを入れた。

ディーンは「そう言っていただけて光栄です」と恐縮しつつ「佐久間さんの表現方法として、虚構と現実のスムーズでまろやかな転換に惹かれているので、アドバイスいただけたら。いつか東京ドームで単独ライブをやりたいと公言しているので、そういうところで作中劇というか、虚構の中から現実の地に降り立つみたいな展開を作れたらなとずっと考えていたので、何かしらご縁があったら面白いな」とアイデアを膨らませた。