誰しもが避けて通れないのが加齢による変化。みなさんはどのようなことが気になりますか。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「アンチエイジング」に関する調査によると、「髪の毛」が最多となりました。では、アンチエイジングを実施しているのでしょうか。



【グラフ】取り組んでいる「アンチエイジング」の内容を見る

調査は、同社のアンケートモニター1万1551人を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



その結果、「年をとることに抵抗を感じる」と答えた人は6割弱。男性では5割強、女性では6割強となり、なかでも10・20代の女性では7割弱を占めました。また、実年齢相応に見られたい人は約3割、実年齢より若く見られたい人は5割強でした。



「加齢によって現れるからだや心の変化で気になること」としては、「髪の毛」（53.7％）や「視力の低下・老眼」（52.7％）が半数以上となったほか、「顔のしわ」（40.1％）も上位に挙がり、男性では「視力の低下・老眼」「髪の毛」「基礎体力の低下」、女性では「髪の毛」「視力の低下・老眼」「顔のたるみ」が上位となりました。



そこで、「アンチエイジングの実施状況」を調べたところ、29.8％が「アンチエイジングに取り組んでいる」と回答。



具体的には、「エイジングケア用のスキンケア用品・化粧品、石鹸等の使用」（40.0%）、「ウォーキング、散歩」「定期健診を受ける」（36.3%）、「歯の手入れや定期健診・治療」（36.0%）が上位に挙げられました。



そのほか、女性では30代が「美白効果のある商品の使用」、若年層が「しわ対策商品の使用」「美容皮膚科・外科等での施術・治療」で高い傾向が見られた一方、男性では30代が「運動・スポーツ、筋トレ」「保湿効果のある商品の使用」「エイジングケア用のスキンケア用品等の使用」「体によい食事」が多くなりました。



自由回答では、「定期的な運動・規則正しい生活・栄養バランスの良い食事」（男性27歳）、「ファインバブルのシャワーを顔や頭皮にかけてマッサージをすると結構すべすべになる」（男性67歳）、「湯船につかってあたたまる。日焼け止めをぬる」（女性26歳）、「ビタミンE、アーモンド、くるみ、ブロッコリースプラウト、緑黄色野菜」（女性46歳）といった意見が寄せられました。



【出典】

▽マイボイスコム（株）調べ