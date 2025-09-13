¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÌ¤²ò·è¡×¹ñÏ¢µ¡´Ø ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò´«¹ð¡¡¡ÈËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢¾õ¶·Ä´ºº¡É
¹ñÏ¢¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤²ò·è¡×¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¤Ï12Æü¡¢Ã¦ËÌ¼Ô300¿Í°Ê¾å¤«¤éÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤ÎËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦ËÌÄ«Á¯Â¦¤Ë´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ±²èÁü¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¤«½ê¤ÎÀ¯¼£ÈÈ¼ýÍÆ½ê¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½è·º¤äµ²²î¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò»ëÄ°¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿ºá¤Ç¸ø³«½è·º¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£