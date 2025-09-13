Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ Ä¹ºêÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¡¡¹ø¤ò¤«¤¬¤áº©ÃÌ¡Ö¤´Ìµ»ö¤Ç¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡Àï¸å80Ç¯
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢ÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÈïÇú¼Ô¤ª¤è¤½340¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤ËÅþÃå¤·¡¢Æþ½ê¼Ô¤È¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¤ª¤è¤½30Ê¬´Ö¡¢º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ê¤É¤òÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢Æþ½ê¼Ô¤¬¼«Âð¤ÇÈïÇú¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤´Ìµ»ö¤Ç¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶ÇúÈï³²¤Î¼ÂÁê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Î¶¯¤¤Ê¿ÏÂ´õµá¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å¡¢Ä¹ºê¸©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¾ã¤¬¤¤¼ÔºîÉÊÅ¸¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢ºî¼Ô¤é¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°ìÉ®½ñ¤¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÀÚ¤ê³¨ºîÉÊ¤òºî¤ëÅÏÊÕµÁ¹É¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡×¤òºî¤ë¼Â±é¤â´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤¾»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËºîÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤íÄ¹ºê¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·Î¾ÊÅ²¼¤è¤ê¤Ò¤ÈÂÀè¤Ëµ¢µþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤¢¤¹¡¢¡Ö¹ñÌ±Ê¸²½º×¡×¤Ê¤É¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
