■全国の14日（日）の天気

秋雨前線上の低気圧が発達しながら北海道を通過する見込みです。北海道では、渡島・檜山地方で14日未明にかけて、石狩・空知・後志地方、胆振・日高地方では、13日夜遅くから14日明け方にかけて、線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。夕方までの予想雨量は180ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合、雨量がさらに増えるおそれがあります。また、風が非常に強く吹き、朝にかけては暴風にも警戒が必要です。

東北や北陸、九州北部も発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る所がありそうです。夕方までに、東北で150ミリ、北陸・東海・九州北部で120ミリの雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に、厳重な警戒が必要です。

特に北海道では、暗い時間の災害に備え、川や崖などから離れた2階以上の部屋で休むなど、少しでも安全な場所でお過ごし下さい。

太平洋側は、晴れ間の出る所が多く、北海道や東北の天気も、午後は回復しそうです。

最低気温は西・東日本で25℃から27℃くらいで、広く熱帯夜となるでしょう。最高気温は13日より高い所が多く、各地で厳しい残暑になりそうです。静岡、高松は36℃、熊谷や宮崎は35℃など、猛暑日となる所もあるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 20℃（＋1 真夏並み）

仙台 24℃（＋3 真夏並み）

新潟 24℃（±0 真夏並み）

東京都心 26℃（＋3 熱帯夜）

名古屋 26℃（＋2 熱帯夜）

大阪 27℃（＋2 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（-1 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 23℃（-1 平年並み）

仙台 31℃（＋6 真夏並み）

新潟 29℃（＋1 9月上旬）

東京都心 34℃（＋4 真夏並み）

名古屋 33℃（＋3 8月下旬）

大阪 34℃（＋2 8月中旬）

広島 32℃（＋2 8月下旬）

高知 33℃（＋2 真夏並み）

福岡 34℃（＋2 真夏並み）

鹿児島 33℃（±0 8月中旬）

那覇 34℃（＋2 真夏並み）

■全国の週間予報

15日から17日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。九州から東北南部は33℃前後の暑さが続き、名古屋は15日から17日にかけて、大阪では16日・17日と、猛暑日になりそうです。

ただ、北海道や東北北部は17日から雨が降りだし、18日は北日本や日本海側を中心に雨の所が多くなるでしょう。その後も全国的に曇りや雨と、すっきりしない天気が続き、暑さは収まりそうです。