¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡ª¡¡Î¾·³¹ç¤ï¤»21ÆÀÅÀ¤ÎÍðÂÇÀï¤Ë¾¡Íø¤ÇÃù¶â¡Ö1¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í11¡ß-10ºå¿À(13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤¬9²ó¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥¯¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼À¸´Ô¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é3¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·µð¿Í¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î7¹æËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç°ìµóµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½øÈ×¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î8¹æ2¥é¥ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·5²óÉ½¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥±¥é¡¼Åê¼ê¤¬ÍðÄ´¡£3¤Ä¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤âÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤³¤Î²óÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç7ÅÀ¤ò¼º¤¤ºÆÅÙµÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµð¿Í¤Ï7²óÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤³¤ÎÆü1·³¾º³Ê¤·¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤ËÅÝ¤ìÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë8²ó¤Î¹¶·â¤â2¤Ä¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤³¤Î»î¹ç3°ÂÂÇ1HR¤Î´ßÅÄ¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤³¤Î²óÌµÆÀÅÀ¡£¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¡¢Ãæ»³Áª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢±ºÅÄÁª¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡£¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤Î6µåÌÜ¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¸«»öµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ïº£µ¨64¾¡63ÇÔ3Ê¬¤±¤È¤·¡¢Ãù¶â1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£