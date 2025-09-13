¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤Ä¤Ë¡Ä¡×ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡ÄÍè½µ¸åÈ¾¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ø¡¡¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Î¸õÊä¼Ô¤é¤âÃÏ¸µÆþ¤Ç»Ù»ýÁÊ¤¨
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤ÎÎ©¸õÊä¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢13Æü¤ÏÊ£¿ô¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¸õÊä¤¬ÃÏ¸µÆþ¤ê¤·¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¹ç¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤ÏÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Êª²ÁÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¡Ê¾®Àô»á¤Ï¡Ë¼ã¤¤ÎÏ¤ÇÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£
16Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¸©¤Ç²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¾®Àô»á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÏÀÀï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´û¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤Ë²ó¤ê¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£