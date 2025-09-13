Æ£¸¶µª¹á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î½÷Í¥¥ì¥¢¡¦¥»¥É¥¥¡Ê40¡Ë¤È¡ÖÀÖ¤¤¥Ð¥È¥ó¡×¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡£¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ÈÆüËÜ´Û¤òÀÖ¤¤¥Ð¥È¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ÖAKAIITO¡×¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¼çºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µª¹á¤ÏÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂÓ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢»°¿§´ú¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢³®ÀûÌç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖµþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£1889Ç¯¤Î¥Ñ¥êËüÇî¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÁ°Â¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ï³®ÀûÌç¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ï¸å¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥ì¥¢¡¦¥»¥É¥¥¤Ï±Ç²è¡Ö007¡¡¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡£¡Ö»ä¤ÎÂÓ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥¢¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµª¹á¡Ë¤È¡¢ÆüÊ©¤Îå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â»Ä¤ê1¥«·î¡£¡Ö°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ËüÇî¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Ç¡Ë¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó°ì²È¤ò°ÆÆâ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£°ì²È¤È¡ÊÉ×¤ÎÊÒ²¬¡Ë°¦Ç·½õ¤¬´¥ÇÕ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£