º´²ì¸©¤Î½÷À¤¬1²¯4000Ëü±ßÈï³²¡¡¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½»ö·ï¡¡ÃË2¿Í¤òÂáÊá
¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤Çº´²ì¸©Æâ¤Î½÷À¤«¤é¸½¶âÌó1²¯4000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦»³²¼ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤È½»µïÉÔ¾Ü¤Î¼«¾ÎÌµ¿¦¡¦ÉðÅÄ¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï¤³¤È¤·3·î¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢º´²ì¸©Æâ¤Î60Âå¤Î½÷À¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡Ö¤ª¶â¤ò»ñ¶â¹´Â«¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢¸½¶â1²¯4100Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»³²¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡È¼õ¤±»Ò¡É¤Î´ÉÍý¤ò¤·¡¢ÉðÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡È¼õ¤±»Ò¡É¤Î´«Í¶¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ5²¯3500Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£