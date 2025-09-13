¡ÖÄ´¶µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸È¯Ã¼¤Ë120Ëü±ßÈï³²¤Ë¡Ä¥¹¥±¥Ù¿´¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¡È¸òºÝ¤¢¤Ã¤»¤óº¾µ½¡É¤À¤Þ¤·¤Î¼ê¸ý
¡ÖÄ´¶µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
³¤³°Æ¨Ë´À¸³è3Ç¯¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡ÄÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤«¤±»Ò¡×¥È¥Ã¥×¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Îº¾µ½»Õ¤À¤Ã¤¿
¡¡Àè·î18Æü¤Î¤³¤È¡£Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ôºß½»¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¡ÖX¡×¤ò±ÜÍ÷Ãæ¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¤«¤éLINE¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÃËÀ¤¬¹¥¤ß¤Î½÷À¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¾Ìî¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¼õÉÕ·¸¤«¤é¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ª¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥«¡¼¥ÉºîÀ®ÈñÍÑ¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë
¡¡¥ß¥ª¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥ª¤Ï¡Ö»ä¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï²ñ°÷¥«¡¼¥É¤¬É¬Í×¡×¤È¾ò·ï¤òÄó¼¨¡£ÃËÀ¤¬À¾Ìî¤Ë¡Ö²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎºîÀ®ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¡¢5000±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÀ¾Ìî¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂå¶â¤òÁ÷¶â¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤ÎÍ×µá¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ°÷¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú²½¼êÂ³¤ÈñÍÑ¡×¤È¤·¤Æ3Ëü±ß¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Î¸íÁàºî¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥·¥¹¥Æ¥à½¤ÉüÈñÍÑ¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç2²óÂ³¤±¤Æ³Æ8Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ç·×4²ó¡¢19Ëü5000±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é5Æü·Ð¤Ã¤¿22Æü¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥·¥¹¥Æ¥à½¤ÉüÈñÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë100Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ATM¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÃËÀ¤ÏÁí³Û119Ëü5000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¡¢º£·î8Æü¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½÷À¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï100Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤µ¤é¤Ë300Ëü±ßÀÁµá¤µ¤ì¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢ÃÎ¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æº¾µ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬ÆâÍÆ¤À¤±¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡·Ù»¡¤Ï¡ãSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Í¤ò´ÊÃ±¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ä¡ãÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤âÈï³²¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ä¡ã²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¦¤³¤È¡ä¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ´¶µ¡×¤ò¥¨¥µ¤Ë¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤È¤Ï¡¢ÃË¤Î¥¹¥±¥Ù¿´¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¿·¼ê¤Îº¾µ½¤À¡£