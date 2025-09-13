娘が突き飛ばされた!? 義妹の息子のわがままが止まらない
■3歳の娘が12歳のいとこに突き飛ばされた
主人公のあおいさんは、2人の娘を持つ専業主婦。充実した毎日を送っていますが、とある悩みを持っていました。
ある日、娘たちを連れて義実家に遊びに行ったあおいさん。もうすぐで4歳になるはるかちゃんが、義妹の息子・太郎くんを一緒に遊ぼうと誘いますが……。
「触んなよ！！」と太郎くんに突き飛ばされて、泣いてしまったはるかちゃん。あおいさんは、はるかちゃんに謝るよう、太郎くんに優しく伝えますが、聞く耳を持ちません。
そんなタイミングで、あおいさんの夫のヒロさんが登場すると、太郎くんは「おばちゃんが俺の事いじめる！」と言い出します。
太郎くんの言葉を信じて、あおいさんをたしなめるヒロさん。あおいさんが、そんなこと言っていないと伝えると、ヒロさんは妹のよし子さんに話を聞きますが……。
小学6年生の太郎くんと、まだ3歳のはるかちゃんでは大きな力の差があります。それを「子どもの喧嘩」で済ませるよし子さんの態度と、自分の娘のはるかちゃんよりも太郎くんの味方をするヒロさんへの不満が、あおいさんの中で徐々に溜まっていきました。
■事前にクリスマスプレゼントをあげたのに……
義妹親子や義両親の態度に悩まされていた、あおいさん。そんなある日、義実家を訪ねると、太郎くんはヒロさんにクリスマスプレゼントを2つ頼みました。
二つ返事で受け入れたヒロさんに、あおいさんはプレゼントの金額が高すぎることを指摘しますが、あまりピンときていません。さらに、そこによし子さんまで関わってきて……。
あおいさんに怒られたヒロさんは考え直し、太郎くんにあげるクリスマスプレゼントは1つになりました。
クリスマスまであと1ヶ月となった頃、義実家に遊びに来ていたあおいさんとヒロさんに、太郎くんがプレゼントについて聞いてきました。
駄々をこねる太郎くんに対し、ヒロさんは「しょうがないな」と事前にプレゼントをあげることにしてしまいました。
数日後、太郎くんにクリスマスプレゼントを渡してから帰宅すると、ヒロさんから、自分の子どもたちへのプレゼントについての話が。
義妹の子どもたちに渡すプレゼントの額と、自分の娘たちが義妹から貰えるプレゼントの額に差がありすぎることに疑問を持ったあおいさん。そのことを、ヒロさんに伝えると……。
そして迎えた、クリスマス当日。娘たちは義妹からお菓子の詰め合わせを貰い、あおいさんたちは義妹の娘・はなちゃんにプレゼントを渡しました。すると、太郎くんからとんでもない発言が飛び出します。
■とりあえず関わらないのが1番
ー実話をもとにしたマンガとのことですが、夫や甥っ子、義妹や義両親などのキャラクターはどのように生まれましたか？
実際の話をもとにして、どういう動きや発言をするキャラなのかを練りに練って完成いたしました。
ー太郎くんがはるかちゃんを突き飛ばしたことを、太郎くんの母親のよし子さんは「子どもの喧嘩だから」と気にしません。この態度について、たにさんはどう思われますか？
太郎くんとはるかちゃんは年齢も違いますし、一歩間違えたら大怪我していた可能性もあります。太郎くんの様子を見ると反省している様子もありませんし、よし子さんはしっかり太郎くんと話をするべきだと思います。
ー夫のヒロくんは、自分の子どもよりも、甥っ子の太郎くんを大事にしているようにも見えてしまいます。このような夫に対して、どうしたら、自分が抱いている違和感を理解してもらえると思いますか？
ヒロさんが根本的にそういう人間性だったとしたら違和感というものは理解できないと思います。今回はヒロさんは話を聞き、理解してくれましたが、話を聞く気がない方は絶対に無理だと思います。
ー親戚付き合いの難しさを描いているマンガですが、もしもよし子さんや太郎くんのような親戚がいたら、どのような距離感で接したらいいと思いますか？
一線を置くしかないです。あとは旦那さんがどれだけフォローできるか。とりあえず関わらないのが1番だと思います。
■「お前は娘達のことより、太郎くんの方が大切そうだな？？」
その後、あおいさんのゲームを勝手に太郎くんに貸す約束をしたり、義両親から娘たちへのクリスマスプレゼントが中古品であることを気にしないヒロさんに対して、「お前は娘達のことより、太郎くんの方が大切そうだな？？」と思っていたことを伝えたあおいさん。
これでヒロさんも分かってくれたと思っていたあおいさんですが、ヒロさんの行動は変わらず……。更には、義妹親子と義両親との関係もどんどんとこじれていき、驚きの展開を見せます。続きが気になった方は、ぜひ最初からチェックしてみてください。
(ねむみえり)