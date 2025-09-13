»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬ºòÌë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤·¤ÆÊªÂ»»ö¸Î
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î59ºÐ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃËÀ¤¬13ÆüÌë¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏµÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ»ÔµÄ²ñº´Æ£ÌÔ¡¦µÄÄ¹¡Ö¼òÅÄ»ÔµÄ²ñ¤òÂåÉ½¤·¤Þ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°û¼ò±¿Å¾¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼òÅÄ»Ô¤ÎºØÆ£Èþ¾¼µÄ°÷¡Ê59¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ»ÔµÄ²ñ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºØÆ£µÄ°÷¤Ï12Æü¸á¸å6»þ¤«¤é8»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»ÔµÄ²ñÌ±À¸¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç°û¼ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Þ¤Þ¼Ö¤ò±¿Å¾¤· ¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤º¡¢±ïÀÐ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»ÔµÄ²ñº´Æ£ÌÔ¡¦µÄÄ¹¡ÖÂå¹Ô¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëâ¤¬º¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ºØÆ£µÄ°÷¤Ï13Æü¡¢µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òº´Æ£µÄÄ¹¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºØÆ£µÄ°÷¤Ïº£·î16Æü¤ÎµÄ²ñ¤Ç¼¿¦¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£