¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥º¤Ï£µ¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¡¡±«Ãæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤Ï£¶²ó£±£°£°µå¤òÅê¤²¤Æ£¶°ÂÂÇ£²»Í»àµå£²¼ºÅÀ¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢£··î£µÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£µ¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤Æ¡¢»î¹ç³«»Ï¤¬£²£°Ê¬ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É°¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£½é²ó¡¢¥Ü¥¤¥È¤ËÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤ÏÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È°¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç£²²ó°Ê¹ß¤Ï½¤Àµ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ê£´²ó¤Ë¡Ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¢¤«¤é£´²ó¡¢£µ²ó¡¢£¶²ó¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÂÇ¤Á¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬£¶ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£