¡ÚÃæÆü¡Û£³Ï¢ÇÔ¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¼Ú¶â£±£´¡¡¹â¶¶¹¨ÅÍ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¹Åç¤Ë¹¶Î¬¤µ¤ì£±£°ÇÔ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£µ¡½£°ÃæÆü¡Ê£±£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¼Ú¶â¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£´¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡££¹·î¤ÏÂÇÎ¨£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÅÄÃæ¤¬£³°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨£²£³ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¹¨¤Ï£¶²ó£¸°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£±£°ÇÔÌÜ¡££³²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¾©¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤¿¡££²ÅÀÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢£µ²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ËÆÃÂç¤Îº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¡£º£µ¨¤Ï²áµî£´Àï£´¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£±£³¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÅçÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤ÏÌø¤¬¤³¤Î¥«¡¼¥É£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡£¥³¥¤¥¥é¡¼¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹¶Î¬¤µ¤ì¤¿¡£