¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×Àì¶È¼çÉØ¤È¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾×ÆÍ¡ª¡ãÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤Ï°¤Ê¤Î¤«¡© 4¡ä¡Ú¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¿Þ´Õ Vol.40¡Û
¢£¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Ê¤é¡¢ÊÝ¸î¼ÔÌò°÷¤âÍ»ÄÌ¤¬¤¤¯¡©
½©¤Î¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼ÔÅöÈÖ¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬Å½¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë±à¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¸á¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÎÅöÈÖ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»Å»ö¤òÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÆÈ¤ê¸À¤Ë¡¢¤¹¤°¸å¤í¤«¤éºÌÇµ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¡¢¸á¸å¤ÎÅöÈÖ¡¢¤Þ¤¿Î¤Æà¤µ¤ó¤Ê¤Î¡© ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±Îä¤¿¤¯¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡×
»ä¤¬»×¤ï¤ºÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤Ä¤âÍ»ÄÌ¤¬¤¤¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¤º¤ë¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¤Í¡×
¶õµ¤¤¬¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡Ö¥º¥ë¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¸À¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò°û¤ß¹þ¤à¡£
¢£Àì¶È¼çÉØ¤È¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦
¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¥×¥Ä¥ó¤ÈÀÚ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢ËèÆü¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Í¼ÈÓºî¤Ã¤Æ¡ÄÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î¤»¤¤¤ÇÅöÈÖ¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡È¥º¥ë¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¼¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£
ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤ëÊ¬¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤±à¤Î¤³¤È¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¡È»Å»ö¤À¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð²¿¤Ç¤âÄÌ¤ë¤Î¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤Î¤è¡×
°ì½Ö¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ñ¤Á¤ó¡¢¤È²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
´°Á´¤Ë¡ÈÀþ¡É¤¬°ú¤«¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤ÈÀì¶È¤Ç´°Á´¤ËÊÌ¤ì¡¢¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤âÏÃ¤µ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
