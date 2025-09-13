ºå¿À¤¬µð¿Í¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡ÍðÂÇÀï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Ä¤ì¤Æ¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À10¡½11µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬2·å°ÂÂÇ¤¹¤ëÍðÂÇÀï¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª9²ó¤â¡¢¤¿¤À¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥ê¥¹¤¬Ãæ»³¤Ø»Íµå¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3¡½6¤Î5²ó¤Ë¤Ï°ìµó7ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¡£ÂåÂÇ¡¦¸¶¸ý¤Îº£µ¨½é°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÌî¡¢¿¹²¼¤¬2¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É°ìµ¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë3²ó5°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£5²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦È«¤¬²ó¤Þ¤¿¤®¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£