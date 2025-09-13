¡Ú¾ÆÆù¤ÎÏÂÌ±¡Û¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¸ÂÄê¤ÇºÇÂç1000±ß¥ª¥Õ¤Ë¡£¿Æ»Ò»°À¤Âå¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î´ò¤·¤¤...¡£
¥ï¥¿¥ß¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾ÆÆù¤ÎÏÂÌ±¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¤«¤é23Æü¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò»°À¤Âå³ä¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
LINE²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤¬1¿Í500±ß°ú¤
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤À¤±¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂ¹¤È°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤·¤¿ÁÄÉãÊì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬1¿Í¤¢¤¿¤ê500±ß°ú¤¡¢2¿Í¤ÇºÇÂç1000±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÂçÄ»µï±ØÁ°Å¹¡¿²£ÉÍÅ¹¡¿ÂçÏÂÈ¬ÌÚÆî¸ý±ØÁ°Å¹¡¿Àî±ÛÅì¸ý¥¯¥ì¥¢¥â¡¼¥ëÅ¹¡¿¶Ó»åÄ®Æî¸ý±ØÁ°Å¹¡¿²¦»ÒÅ¹¡¿Ì¾±ØÅ¹¡¿¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¿¹ñÊ¬»ûÆî¸ýÅ¹¡¿Ä«²âÂæ±ØÁ°Å¹¡¿Åì²¬ºê±ØÁ°Å¹¡¿ÀîÀ¾Ç½Àª¸ý±ØÁ°Å¹¡¿ËÜ»³±ØÁ°Å¹¡¿ÌÀÀÐ±ØÁ°Å¹¡¿Ä´ÉÛÆî¸ýÅ¹¡¿¾®ÌîÅ¹¡¿ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¿»ÖÂ¼ºä¾åÅ¹¡¿ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹¡¿µµÍ±ØÁ°Å¹
ÍèÅ¹»þ¤Ë¸ø¼°LINE¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ·×»þ¤Ë¡¢LINE¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
