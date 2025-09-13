【Switch2】ソフマップが「ポケモン同梱版」を抽選販売！応募条件あり《15日10時まで》

ビックカメラグループの「ソフマップ」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）の抽選販売を実施します。

応募受付期間は、2025年9月13日16時0分〜15日10時0分まで。応募条件があります。

8月末時点で会員の人が対象

ポケモン同梱版は、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」と、ポケットモンスターの新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版がセットになった商品です。

抽選販売に応募するには、以下の条件を両方満たす必要があります。

（1）2025年8月31日23時59分時点で「ソフマップ」会員の人

※当選発表までに退会した場合は無効となります。

（2）EC会員に登録し、メールマガジンの受信を希望している人

なお、すでにソフマップで「Nintendo Switch 2」を購入している人は対象外です。

応募時には、対象店舗での購入のほか、オンラインショップ「アキバ☆ソフマップ」も選択できます。

「アキバ☆ソフマップ」を選択した場合、支払い方法はクレジットカードまたはPayPay支払いのみです（ポイント利用も可能）。沖縄県・離島・山間部、及び北海道など一部の地域については、別途配送料金を請求される場合や、注文自体がキャンセルとなる場合があります。

当選メールの配信は、9月17時10時以降の予定です。

「アキバ☆ソフマップ」の購入は9月19日10時まで、店舗での購入は9月23日までと期間が定められています。

店舗での購入の際には、応募時に使用した「ソフマップ ポイントカード」（ラクウルアプリ連携を含む）と「顔写真付きの本人確認書類」を必ず持って行ってください。

＜参考＞

ソフマップ公式サイト

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）