µÜÀ¤Î°Ìï¤¬ÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¥é¥¦ー¥ë¤È¥¿¥¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¡ª3¿Í¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ù¥é¥¦¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
µÜÀ¤Î°Ìï¤¬Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¥é¥¦ー¥ë¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥í¥±Ãæ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¥ª¥Õ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿µÜÀ¤¤ÎÁø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÀ¤Î°Ìï¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¦¥é¥¦ー¥ë¤Î¥¿¥¤Áø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÅÏÊÕ¡õ¥é¥¦ー¥ë¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
µÜÀ¤¤Ï9·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥±Ãæ¤ÎÅÏÊÕ¤È¥é¥¦ー¥ë¤Ë¡¢¶öÁ³³¹Ãæ¤ÇÁø¶ø¡£»×¤ï¤Ì¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
µÜÀ¤¤òÅÏÊÕ¤È¥é¥¦ー¥ë¤¬°Ï¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥í¥±Ãæ¤ËÆÍÁ³¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ù¥é¥¦¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¨¥´¥µ¤·¤¿¤éÍ¥¤·¤¤Êý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ã¤Ôー¡×
¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡ÖÌîÀ¸¤ÎÎ°Ìï¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¥ª¥Õ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£