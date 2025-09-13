Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード4が、明日9月14日16時25分より放送される。

今回は、Snow Manの阿部亮平と宮舘涼太に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが鳥取、岡山を巡る旅をオンエア。鳥取砂丘では、宮舘がラクダに乗って優雅に登場する。砂丘の頂上を目指す姿は“まさに王子そのもの”だったという。砂の美術館では、宮舘が浮世絵ポーズを披露する一幕もあった。

岡山との県境に位置するテーマパークでは、2人だけでジェットコースターやお化け屋敷を満喫。初めての“2人旅”ならではの素顔が垣間見える。米子では、養殖と天然の鯖を食べ比べる『鯖しゃぶ鍋』に挑戦。宮舘が天を仰ぐほどの絶品の味が登場する。

また、旅の中で宮舘が阿部に打ち明けた話や、お互いの新たな一面を知ることで深まる絆も。さらに、宮舘が語る“アイドル”の存在とは。

（文＝リアルサウンド編集部）