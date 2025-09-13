信州ブレイブウォリアーズが若手2名との契約を発表…横山悠人「多くの方々に支えていただきここまで来れました」

信州ブレイブウォリアーズは9月13日、横山悠人との選⼿契約、福島ハリス慈音ウチェとの特別指定選手契約を発表した。

12月に25歳の誕生日を迎える横山は、182センチ81キロのシューティングガード。実践学園高校、神奈川大学を経て、2023－24シーズンに練習生兼スクールコーチとして福井ブローウィンズへ加入し、翌シーズンから練習生として信州に在籍した。

現在21歳で東京都出身の福島は、190センチ90キロのスモールフォワード。FSG開志学園出身で、アメリカ留学経験を持ち、8月に練習生として信州に加わった。

両選手は公式HPで次のようにコメントした。

「この度、信州ブレイブウォリアーズでプレーさせていただくことになりました。横山悠人です。このような機会を与えてくださったマイケルHC、クラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。また、家族をはじめ多くの方々に支えていただきここまで来れました。本当にありがとうございます。まだまだ未熟ですが、日々成長をし続けてチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたします！」（横山）

「このたび、信州ブレイブウォリアーズに加入することになりました福島慈音です。まず初めに、このような機会を与えてくださったクラブスタッフの皆さま、そして青野本部長、マイケルHC、久山TAC、カイルACに心より感謝申し上げます。まだプロ選手として何も成し遂げておらず、一人の人間としてもゼロからのスタートです。日々成長を重ね、毎日全力で取り組んでまいります。信州ブースターの皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。B.LEAGUE最後のシーズンを、最高の一年にしましょう！」（福島）

なお、信州は福島、ジェイシー・ヒルズマン、エリエット・ドンリー、小玉大智、土家大輝、小栗瑛哉、栗原ルイス、アキ・チェンバース、マイク・ダウム、東海林奨、渡邉飛勇、生原秀将、ウェイン・マーシャル、横山がロスターに名を連ねる。