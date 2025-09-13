本田翼が主演を務める火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）より、萬田久子、おいでやす小田、髙塚大夢（INI）、小沢真珠、羽野晶紀、マギー、横溝菜帆、橋本和太琉のクランクアップコメントが到着した。

本作は、月刊漫画誌『JOUR』（双葉社）で連載中の榊こつぶによる同名漫画を連続ドラマ化したシェアラブコメディー。看護師の浅田南（本田翼）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、男女問わず万人から愛される不思議な魅力を持った青年・北くんこと、真中北（岩瀬洋志）を3人で"33％ずつシェア"しながら、周囲からの強い風当たりにも負けず、悩み、葛藤しながら人生の選択を行っていく。

9月9日に放送された第11話では、これまでさまざまな手段を使って南（本田翼）、東子（志田未来）、北くん（岩瀬洋志）、西野（増子敦貴）の4人の関係を壊そうとしてきた黒幕の正体と北くんの秘められた過去が明らかとなった。“33%の会”を解散させるべく暗躍していたのは、北くんが中学生のころに“許されざる恋”をした異母妹の月永心星（池田朱那）だった。2人は13年前に北くんの父親によって引き離され、父の援助もなくなった心星は、苦労の末、母親までも亡くしひとりぼっちに。そして、大人になって偶然見かけた北くんの傍には楽しそうに笑っている南、東子、西野の姿が。自分だけひとりぼっちだと傷心した心星は、北くんに憎しみの感情を抱くようになる。

一方、北くんも心星との出来事をきっかけに父親から言われた「あの子はお前が不幸にした」という言葉が心の傷として残り、自分から何かを決めることが怖くなり、自己主張をせず何でも受け入れる現在の北くんになっていたのだ。そして今まで劇中で何度も登場し、北くんが大切に持っていた謎の“赤いペンダント”は、誕生日が同じである心星とお互いにプレゼントし合うために購入したものだった。北くんは当時、何も出来なかったことを心星に謝罪。そして、2人は13年の時を経てペンダントを交換し、お互いの誕生日を祝うことができたのであった。

そして、いよいよ最終話では、北くんが突如失踪!? “33%の会”に別れの危機が。“天使”が行方不明になり、南、東子、西野の3人にも決断のときが迫る。

そんな最終話の放送を前に、『北くんシェア』に彩りを添えたキャスト8名からクランクアップコメントが到着。

南の担当患者で大物映画女優・有島絹子を演じた萬田は「ナンダカ素敵に楽しかったわ♪ 病室のbedの上のpinkのティンカー・ベルの気分だったの！ 途中から天国にいっちゃったけど恋の相談ならお任せあれ～♡ 逢いたくなったらいつでもlove call待ってるわ♡」と独特のコメント。

交番勤務の警察官・古賀弘樹役のおいでやす小田は「楽しい現場で、みなさんお世話になりました。またどこかでお会いできたらと思います。ありがとうございました！」と笑いを交えて語った。

南の後輩看護師・松宮直を演じたINIの髙塚は、「撮影期間は短かったのですが、すごくたくさんのカットを撮らせていただきました。少しつたない部分もあったかもしれないですが、たくさんの方に助けていただいて、なんとか（撮影を）終えることができました。本当にありがとうございました！」と感謝を述べた。

火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』

“ナチュラルボーン天使の北くん”こと真中北に恋をした、看護師の浅田南、パン屋の店員・比留間東子、書店員の西野悠が、北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。そんな4人の不思議な四角関係を描く。

（文＝リアルサウンド編集部）