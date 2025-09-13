『旅するSnow Man』阿部亮平＆宮舘涼太が鳥取・岡山を巡る旅へ！宮舘が阿部に打ち明けた話とは

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode4が、9月14日16時25分から日本テレビで放送される。

■ジェットコースターやお化け屋敷を満喫

Episode4では、阿部亮平と宮舘涼太、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が鳥取・岡山を巡る旅へ。

鳥取砂丘では、舘様こと宮舘涼太がラクダに乗って優雅に登場。砂丘の頂上を目指す姿はまさに王子そのもの。

砂の美術館では、宮舘が浮世絵ポーズを披露。さらに岡山との県境に位置するテーマパークでは、ふたりだけでジェットコースターやお化け屋敷を満喫。初めての“2人旅”ならではの素顔を見せた。

また米子では、養殖と天然の鯖を食べ比べる「鯖しゃぶ鍋」に挑戦。宮舘が天を仰ぐほどの絶品の味とは？

旅を通してお互いのあらたな一面を知ることでさらに絆が深まったふたり。宮舘が阿部に打ち明けた話、宮舘が語る「アイドルの存在」などここでしか見れないトークも必見だ。

なお、ディズニープラスでは『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』が配信中。

■番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode4

09/14（日）16:25～16:55

※Hulu、TVerなどで見逃し配信あり

■関連リンク

番組詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/topics/articles/191tfbr96xtv98cufb.html

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

【画像】Episode4の写真<