「甘すぎるのは苦手」な人へ！【しまむら】大人に似合う♡「チェック柄トップス」

フリルやギャザーなどをあしらった、フェミニンなディテールが人気を集めている今。甘すぎるのは苦手……という大人女性も、シックなモノトーンカラーならトライしやすそうです。今回編集部が見つけたのは、モノトーンカラーのチェック柄トップス。秋冬トレンドとして注目されているチェック柄なら、一点投入でコーデの鮮度アップが叶いそうです。

甘さと大人っぽさのバランスが絶妙なフリルベスト

【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）

ウエストからふわっと広がるフリルが、コーデに華やぎを与えてくれるベスト。ボリュームがありつつ、シャープなVネックで顔まわりはすっきりとした印象に。甘めのフリルデザインもモノトーンカラーなら上品で、大人コーデにもマッチ。シンプルなTシャツコーデが物足りないときにプラスワンすれば、一気に着映えそうです。

マンネリ打破に最適！ ひらりと揺れるチェック柄ビスチェ

【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）

コーデがマンネリ気味なときは、ビスチェのプラスワンでガラッと印象チェンジしてみて。キュッとギャザーを寄せたシルエットとチェック柄が、大人可愛いワンポイントに。華やかさがありながら、シックなモノトーンカラーがキリッとコーデを引き締めてくれそうです。Tシャツと合わせてカジュアルに、襟付きのシャツできれいめになど着回しやすいのも魅力。

writer：Emika.M