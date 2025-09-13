冷たく、楽しく、みんなで囲む。タワー型流しそうめん器【ドウシシャ】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
回して、冷やして、盛り上がる。家庭で味わう涼のエンタメ【ドウシシャ】の流しそうめん器がAmazonに登場!
ドウシシャの流しそうめん器は、ご家庭のテーブルで本格的な流しそうめんを楽しめるユニークなアイテム。氷を入れて冷水をキープしながら、そうめんをひんやりと冷やし、回転プロペラが自動で6口のポケットからそうめんを流していく。
回転スピードは調整可能で、食卓のペースに合わせて楽しめるのも魅力。360度どこからでもそうめんを取れるスライダー構造により、家族や友人と囲んでの食事がより一層盛り上がる。
さらに、桶に流れ着いたそうめんも水流によって再び流れ続けるため、取りこぼしも少なく、最後まで涼やかな演出が続く。
季節の食卓に、遊び心と涼を添える一台。 夏のひとときを、もっと楽しく、もっと美味しく。
