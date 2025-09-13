「彼らは最強だ」アーセナル指揮官がプレミア＆移籍市場の王者を評価。ポステコグルー復帰は「とても良いこと。心から歓迎」
アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、９月13日にホームで行なわれるプレミアリーグ第４節のノッティンガム・フォレスト戦を前に会見に出席した。
クラブ公式サイトによれば、就任７年目のスペイン人指揮官は、自軍選手のコンディションなどに加え、アレクサンデル・イサクやフロリアン・ヴィルツを獲得した昨季王者のリバプールに言及。「リバプールがイサクを迎えたたことで優勝争いは変わるか」と問われた際に、次のように語った。
「確かに彼らは最強だ。おそらく欧州市場で最も決定的な２選手を獲得した。その補強は実に成功だった。彼らは非常に強力だ。我々は自チームを見つめ直し、彼らを上回るために何ができるかを考える必要がある」
今回対戦するフォレストは、クラブ上層部と対立したヌーノ・エスピリト・サントを解任し、昨季までトッテナムで指揮を執ったアンジェ・ポステコグルーを新監督に迎えた。
アルテタは、ポステコグルーのプレミアリーグ復帰を「とても良いことだ。彼のキャラクター、人間性、彼が伝えるもの、フットボールにもたらすものは、チームにとって喜びだ。私は常にそれを楽しみ、学んできた。彼の復帰を心から歓迎する」と極めてポジティブに捉え、「アンジェの最大の強み」をこう説明した。
「強みは彼の在り方にあると私は考える。彼はチームに自身の色を刻み込み、非常に明確なプレースタイルとDNAを確立した。とても見応えがある。彼から多くを学んだ。非常に難しい試合になるだろう」
開幕３戦で２勝１敗のアーセナルは、１勝１分１敗の新生フォレストを下せるか。前節で自分たちに今季初黒星をつけ、唯一の３戦全勝であるリバプールに食らいつきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
クラブ公式サイトによれば、就任７年目のスペイン人指揮官は、自軍選手のコンディションなどに加え、アレクサンデル・イサクやフロリアン・ヴィルツを獲得した昨季王者のリバプールに言及。「リバプールがイサクを迎えたたことで優勝争いは変わるか」と問われた際に、次のように語った。
今回対戦するフォレストは、クラブ上層部と対立したヌーノ・エスピリト・サントを解任し、昨季までトッテナムで指揮を執ったアンジェ・ポステコグルーを新監督に迎えた。
アルテタは、ポステコグルーのプレミアリーグ復帰を「とても良いことだ。彼のキャラクター、人間性、彼が伝えるもの、フットボールにもたらすものは、チームにとって喜びだ。私は常にそれを楽しみ、学んできた。彼の復帰を心から歓迎する」と極めてポジティブに捉え、「アンジェの最大の強み」をこう説明した。
「強みは彼の在り方にあると私は考える。彼はチームに自身の色を刻み込み、非常に明確なプレースタイルとDNAを確立した。とても見応えがある。彼から多くを学んだ。非常に難しい試合になるだろう」
開幕３戦で２勝１敗のアーセナルは、１勝１分１敗の新生フォレストを下せるか。前節で自分たちに今季初黒星をつけ、唯一の３戦全勝であるリバプールに食らいつきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】