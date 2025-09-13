スマホに取り付けると“望遠鏡カメラ”に変わるレンズ「TeleCular 20-60X」
お子さんの運動会で、一生懸命走る姿を撮りたいのに「遠すぎて表情がわからない…」。そんなもどかしい経験、ありませんか？
スマホのズームを最大にしても「豆粒みたいにしか写らなかった」という声もよく耳にします。カメラを買うほどではないけれど、遠くで頑張るお子さんや、舞台に立つ家族の表情をスマホでしっかり残したい。そんな願いを叶えてくれるアイテムが、実はあるんです。
スマホが望遠カメラに変身
それがこちら、スマホ用望遠レンズ「TeleCular 20-60X」。
スマホにマウントを装着してレンズを取り付ければ、最大20〜60倍のズームが可能に。
運動会でトラックの向こう側を走るわが子の表情も、舞台の上で緊張しながら歌う姿も、ぐっと近くから見ているように撮影しやすくなります。
持ち運びのハードルがグッと下がる重量
レンズの重さは741g。スマホアクセサリーとしてはやや重めですが、望遠レンズとしては比較的軽量な部類に入ります。
「TeleCular 20-60X」とスマホさえあれば、本格的な望遠撮影が可能に。持ち歩くハードルもぐっと下がります。
せっかく高いカメラを買っても「設定が難しくて結局オートばかり」というのは一眼レフあるある。オーバースペックになりがちなカメラと違い、スマホのカメラアプリをそのまま使えるので、誰でも気軽に望遠撮影を楽しめます。
さらに、単眼鏡としても使えるのも面白いポイントで、野鳥観察やスポーツ観戦でも活躍してくれそうです。
これ1つでカンタン！すぐに望遠撮影を楽しめる
ただ、60倍もの高倍率ともなると手持ち撮影はブレやすいという問題が…。
「TeleCular 20-60X」は三脚もセットなので、安心して撮影できます。
機材を追加する必要なく、すぐに望遠撮影が可能です。三脚を使えばスマホの小さな揺れも防げて、キレイな写真が撮りやすいですよ。
このセットさえあれば、遠くの子どもやステージの表情もしっかり捉えやすくなります。スマホの性能によっては画質が変わることもありますが、もはやこれを機に、スマホもアップグレードしても良いかもしれませんね。
一瞬で過ぎ去ってしまう感動の瞬間を、一生の記録として残せたら嬉しいですよね。気になった方は、プロジェクトページもぜひチェックしてみてください。
