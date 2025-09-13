ボートレースびわこのスポーツニッポン新聞社杯争奪「第50回八景賞」は13日、12Rで優勝戦を行い、天野友和（47＝愛知）がイン逃げで勝ち、今年初、通算では5回目のVを飾った。2着は三浦敬太、3着は川原祐明だった。

穏やかな向かい風のファイナルは進入も無風、3対3の枠なりで、イン天野がコンマ12のトップSで踏み込んだ。2コース三浦が握ったが、これを受け止めた天野が力強く先マイ態勢に持ち込んだ。4コースから遅れて差した川原が3番手を追走した。

天野が今回手にした「65」は前回優勝エンジン（船岡洋一郎）で“ビナちゃんモーター”のひとつ。序盤から手応えが良く、準優日の朝に微調整を施して万全の舟足に仕上がった。「スリットの足、ターン回り、出足へのつながり、もう全部がいい」と感嘆した。

予選4位通過だったが、優出1号艇が巡ってくる流れをつかんだ優勝。「うれしいです。自分のターンができた。2マークを回ってから確信しました」と喜びをかみしめた。

初優勝となるびわこ水面。「エンジンが良かったので。特に気になるところはなかった。前回（今年1月）にケガしているので、こわごわ乗ったりしていました」。実績機の後押しを受けての優勝となった。

今期は残り1カ月半。A1復帰も期待される。「一走一走、ケガをしないように走ります」と抱負を口にした。

◇天野 友和（あまの・ともかず）1977年（昭52）9月15日生まれ、愛知県出身の47歳。愛知支部80期生として、97年5月とこなめで初出走。00年3月蒲郡で初優出。デビュー25年9カ月目の23年2月とこなめで初優勝。通算51優出5V。1メートル72。血液型A。