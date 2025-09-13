ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡õ¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤¬µÄÏÀ¡¢¥»¥Õ¥ì¤Ï¡ÈÉô³è¤ÈÆ±¤¸¡É ÀÚ¤ê¤¿¤¤¿Í¤ËÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡ÖÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ú¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û¿·¤¿¤ÊÎø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤¬¡¢Prime Video¤Ë¤Æ9·î3Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¤¿¤«¤Ò¤é¡¦¤¯¤ë¤Þ¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¿31¡Ë¤È¥é¥é¥ó¥É¤Î¥µ¡¼¥ä¡Ê29¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÏÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¡ÄÉáÃÊ¤Ï¸ì¤ê¤Å¤é¤¤¡Ö¥»¥Õ¥ì¡×¤ò¼´¤ËÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë2¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¡£¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤¬°µÅÝ¤µ¤ì¤¿»³²¼Èþ·î¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó
ËÜºî¤Ï¡¢Prime Video¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Å¤é¤¤¡Ö¥»¥Õ¥ì¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤¢¤¨¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤à¿·¤¿¤ÊÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Îø°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿3ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢YOU¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¦4¿Í¤¬¡Ö¥»¥Õ¥ì¤«¡©Îø¿Í¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Í»¡¡õÎø¥Ð¥Ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡½ ¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¯¤ë¤Þ¡§Íè¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡¢¤È¡£
¥µ¡¼¥ä¡§·é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êAmazon¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éË®Âê¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡£
¥µ¡¼¥ä¡§³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¸¶Âê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÄ¹¤¯¸À¤¦¤È¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¡Ö¤ª¡ª¥Ð¥«¤ó¤¹²ÈÂ²¡×¡Ê¸¶Âê¡ØVacation¡Ù¡¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ë¤°¤é¤¤¸¶Âê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ë¡£
¡½ ¤ªÆó¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤ÇMC¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§³Î¤«¤Ë¡¢¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´é¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤·¤«¤â¤Í¡¢Âêºà¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Þ¥¸¤ÇÍ§Ã£¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢YOU¤µ¤ó¤äÀéÍÕ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·ë¹½¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤½¤Ã¤«¡¢¼ýÏ¿¤«¡ª2¼¡²ñ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤¢¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤·ÝÇ½¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤Ê¡£
¡½ 3ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3ºîÌÜ¡©¡Ê¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§º£ÀôÎÏºÈ¡Ë¤¢¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ê±ó¤¯¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»³²¼Èþ·î¡ÊÀîÃ¼ÃÒ»ÒÌò¡Ë¤ÎÊý¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡£º£Àô¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤â¤È¤â¤ÈÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦´Ñ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ê»³²¼¤¬¡Ë¥ß¥å¡¼¥º¤¹¤®¤Æ¡£¤¨¡©¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¤È¡£åºÎï¤À¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤â¤È¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¡¢¾¡¼ê¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡¢¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥ä¡§ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤±Ç²è´Ñ¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎ®¤ìÌµ»ë¤Ç¡Ö»³²¼Èþ·î¤¹¤²¤¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë°ìÈÖ¥à¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï1ºîÌÜ¡Ê¡ÖÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×´ÆÆÄ¡§»³Ãæàö»Ò¡¿µÓËÜ¡§º£Àô¤«¤ª¤ê º£ÀôÎÏºÈ¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬»ÒµÜÎø°¦¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡Ä
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ºîÌÜ¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¡¢°é¤ßÊý¡¢¤¢¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤µ¡¢°ìÈÖ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§³Î¤«¤Ë¤Ê¡¢1ºîÌÜ¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡á°ìÈÖ¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤½¤ì¤À¤±Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤ÏÃ¤è¤Ê¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤«¤Ç¡¢Á´¹ñÌ±Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¯¤ë¤Þ¡§¤¢¤ë¤¢¤ë¡£
¡½ MC¤ÎÊý¡¹¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤â¸«¤É¤³¤í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¯¤ë¤Þ¡§2ºîÌÜ¡Ê¡Ö·ëº§³ØÆþÌç¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§º£ÀôÎÏºÈ¡¿µÓËÜ¡§º£Àô¤«¤ª¤ê¡¦º£ÀôÎÏºÈ¡Ë¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇYOU¤µ¤ó¤È¥µ¡¼¥ä¤¬ËÜÅö¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡£¶¦ÌÄ¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡ª¡×¤È¤«¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥»¥Õ¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤«¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦ÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¿¡£ÃËÀ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¹¤°¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡£
¥µ¡¼¥ä¡§µÕ¤Ë»ä¤Ï¡¢¡Ê¤¯¤ë¤Þ¤¬YOU¡õ¥µ¡¼¥ä¤ÈµÕ¤Î°Õ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÌò¤ò¶Ë°¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥º¥Ð¥ê¡¢Îø¿Í¤È¥»¥Õ¥ì¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¹ðÇò¤¹¤ë¡×¡£ÀÎ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¼«Í³Îø°¦¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¤«¡¢¡È¡Ê¹ðÇò¤ò¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤«¤Þ¤¹¤ä¤Ä¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤Í¡Ä¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¥¢¥á¥ê¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤Ç¡¢Æ´¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÌóÂ«¤Ê¤·¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ´Þ¤á½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥µ¡¼¥ä¡§Åú¤¨½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤È¤«¤«¤é¡Ö¤½¤ì¡Ê¹ðÇò¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤½¤ì¡Ê¹ðÇò¤»¤º¤Ë¡Ë¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤â¡¦²¶¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ±Ä´°µÎÏ¤¬·Ú¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ê¹ðÇò¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ËÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡Ä¡£
·ÀÌó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤°¤é¤¤µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¥¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»ÅÊý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¹ðÇò¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ°ú¤¯¤È¤·¤¿¤é¡ª
¥µ¡¼¥ä¡§ÉÔÅÔ¹ç¤À¤«¤é¹ð¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£ËÜµ¤¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤È´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹ðÇò¤Ï¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤â¤½¤â¡Ö¥»¥Õ¥ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥µ¡¼¥ä¡§·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©
¤¯¤ë¤Þ¡§³°¤«¤é·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤Ç¤âÃÙ¸úÀ¤Î°¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§ÃÙ¸úÀ¡¢ÆÇ¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤À¤é¤À¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Èºá°´¶¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤«¤Í¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ï¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â·Ð¸³¤Ç¤¹¤ï¤Ê¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥Õ¥ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§À¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥Ö¡¼´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤ËÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤È¤«¤ÎÌÌ¤Ç¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ¯¤¤¤Á¤ã¤¦¿·Â´¤Î²ñ¼Ò¡Ä¤È¤«¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ê¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î·èÄê¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥»¥Õ¥ì¤ò¡Ö°¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°¤¤¤³¤È¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤«»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁª¤Ù¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¾Â¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥»¥Õ¥ìÅª¤Ê´Ø·¸À¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¸»ºÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ¤ÎÃí¼áÉÕ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¥»¥Õ¥ì¾õÂÖ¤ò°¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö°¤¸¤ã¤Í¤¨¤·¡ª¡×¤È¤à¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Î¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½ ¤½¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥µ¡¼¥ä¡§¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö»ä¤ÏÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö·ë¹½¤Ê¤ªÅÀÁ°¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ª
¤¯¤ë¤Þ¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¡ÈÂ»¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡ÖÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Þ¤ÇÇ´¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤«ÊÙ¶¯¤È¤«¤âÁ´Éô°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ÆÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÄÀäÂÐ¤Í¡¢·îÊÂ¤ß¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤ÉÂ¾¤Î¿Í¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡ªËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤Ç¤â¤½¤ÎºÇÃæ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½ Îø°¦¤ä¥»¥Õ¥ì»ö¾ð¤È¤ª»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§ÊÌ¤ËÎø°¦¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤Ù¤ÆÉáÄÌ¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÃæ¹âÃË»Ò¹»¤Ç½÷À¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËÉô³è¤À¤í¤¦¤¬ÊÙ¶¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢³Ø¹»¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Á´Éô¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÂª¤¨¤º°ì¤Ä¤º¤Ä¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤À¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Õ¥ì¤ß¤¿¤¤¤ËÉô³è¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Ë¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤À¤é¤À¤é¤À¤é¤À¤é¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ä¤ë¤È¤«¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤À¤é¤À¤é¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¹¤²¤ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÌ£¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¥»¥Õ¥ì¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¥µ¡¼¥ä¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥Õ¥ì¾õÂÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§½Ð¤¿¡£Áá¤¯¤Æ¶¯¤¤¤ä¤Ä¡£ËÍ¤Ï¡Ö±¿¡×¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥ä¡§¤Ç¤â±¿¤âÅØÎÏ¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤ä¤á¤í¡ª¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°ìÈÖ¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎµÒ´Ñ»ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢
¥µ¡¼¥ä¡§¤ä¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§¤Ê¤ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÎã¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¤«¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤Ë¡ÖÌµÍý¤À¤Ê¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÖJ2¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«·èÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢J2¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¾¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿ÍÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ËÌ´¤Ï¤Ç¤«¤¯¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¿Í¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
¥µ¡¼¥ä¡§Á´Éôº£¤Î¾Ã¤·¤Æ¡¢¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ç¤¹¡ª
¤¯¤ë¤Þ¡§¤À¤á¤À¤á¡Ê¾Ð¡Ë¡£µß¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÅØÎÏ¤Ç³ð¤¦¿Í¤Ï¾¡¼ê¤Ë³ð¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ²½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£
¥µ¡¼¥ä¡§ÅØÎÏ°ìËÜ¡£
¤¯¤ë¤Þ¡§°¦¾ð¥¤¥Ã¥Ý¥ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Ê¡£
¥µ¡¼¥ä¡§·ì¡¢´À¡¢ÎÞ¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1994Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¾¾°æ¥±¥à¥ê¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÇ¯5·î16Æü¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖRE:IWAROMAN¡×¤ò£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
1995Ç¯12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥Ë¥·¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë½¢¿¦¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·ó¶È¤òÂ³¤±¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤¬¤é¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê 2019¡×¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥é¥é¥ó¥É¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡¦¥ì¥â¥ó¥¸¥ã¥à¤òÀßÎ©¡£2022Ç¯¤«¤éÀîÃ«³¨²»¤é¤È¡ÖÎé»¿¡×¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
