◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、３着までに秋華賞・Ｇ１の優先出走権）

前日最終オッズが９月１３日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気はオークス馬の（１１）カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）で３・８倍。これにＮＨＫマイルＣで３着だった（８）チェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）が６・２倍で続く。きょうだいに愛知杯・Ｇ３を制したミッキーゴージャスをもち、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝が騎乗する（２）ミッキーマドンナ（牝３歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）が１勝馬ながらも、６・７倍で３番人気となっている。以下、未勝利戦から３連勝中の（７）ミッキージュエリー（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が６・９倍。オークス４着以来の出走となる（５）パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）が８・８倍、スイートピーＳを制した（１）ルージュソリテール（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が９・４倍で、６頭が単勝１桁台となっている。

馬連は上位人気６通りをカムニャック絡みが独占。１番人気はチェルビアットとの（８）（１１）で９・８倍。以下はパラディレーヌとの（５）（１１）が１１・１倍、単勝では７番人気の（９）タガノアビー（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父アニマルキングダム）との（９）（１１）が１４・４倍で続く。

ただ、３連単はチェルビアットが１着の（８）（１１）（２）が５２・５倍で１番人気となっている。２番人気は（８）（１１）（１）で７８・４倍。３番人気以降は１３通りが（１１）１着の組み合わせ。（１１）が３着を外した場合は最低でも３６３・５倍は付く。どの馬券でもカムニャックが軸として信頼されているようだ。