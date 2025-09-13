¿·»³Àé½Õ¡¢¡È14ºÐÇ¯²¼É×¡É¤È¤ÎNYÈëÏÃ¹ðÇò¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Îò¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Äµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£14ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹¬¤»¤½¤¦¡Ä¡ª¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êº§¤ò¤·¤¿¿·»³Àé½Õ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ÇÊë¤é¤¹21ºÐº¹É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ç¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¿·»³¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿14ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê³¨¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î³¨¤Ë±£¤·Èâ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿¤é±ü¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï·ðÌó²È¤ÎÈà¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£µã¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
