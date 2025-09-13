『北くんシェア』彩りを添えたキャストが撮了 萬田久子「逢いたくなったらいつでもlove call待ってるわ」
俳優の本田翼が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（毎週火曜 後11：00）の最終話が、16日に放送される。それに先立って、ドラマに彩りを添えたキャスト8人からクランクアップコメントが寄せられた。
【場面写真】職場のナースステーションで言い合う本田翼＆高塚大夢
今作は老若男女問わず、すべての人を虜（とりこ）にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬洋志）に恋をした、看護師・浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。原作は榊こつぶ氏の同名漫画で、双葉社の月刊漫画誌『JOUR』で連載されている。
最終話では、北くんが突如失踪。“33％の会”に別れの危機が訪れる。“天使”が行方不明になり、南、東子、西野の3人にも決断のときが迫る。
クランクアップを迎えた萬田久子、おいでやす小田、INI・高塚大夢（※高＝はしごだか）、羽野晶紀、マギー、小沢真珠、横溝菜帆、橋本和太琉からコメントが寄せられた。
【コメント全文】
■萬田久子
ナンダカ素敵に楽しかったわ。病室のbedの上のpinkのティンカー・ベルの気分だったの！途中から天国にいっちゃったけど恋の相談ならお任せあれ〜。逢いたくなったらいつでもlove call待ってるわ。
■おいでやす小田
まだ（シーンの）撮影があると思っていたら呼ばれて、わけわからん状態です（笑）。楽しい現場で、みなさんお世話になりました。またどこかでお会いできたらと思います。ありがとうございました！
■INI・高塚大夢
撮影期間は短かったのですが、すごくたくさんのカットを撮らせていただきました。少しつたない部分もあったかもしれないですが、たくさんの方に助けていただいて、なんとか（撮影を）終えることができました。本当にありがとうございました！
■羽野晶紀
あっという間でしたが、こんなにステキなファミリーを演じさせていただいて、光栄でございました！最後までよろしくお願いいたします。そして、みんなでこのドラマをシェアしましょう!!見てね!!
■マギー
羽野さんの旦那さんで、未来ちゃんのお父さんを演じさせていただくという、こんなかわいらしい家族がほかにあるでしょうか。本当にシルバニアファミリーのような、小さくてかわいい家族だったと思います。ありがとうございました！
■小沢真珠
短い撮影期間でしたけれど、すごく楽しかったです。お会いしたことのない北くんのことを“ヒモヒモ”言ってしまってすみません（笑）。明るい南ちゃんと直くん、そして皆さんのおかげで本当に楽しく撮影できました。ありがとうございました！
■横溝菜帆
私にとって初めて挑戦するような役で、たくさん苦戦もしたのですが、本当に皆さんが優しく楽しく現場にいてくださって、この現場に来ることがすごく楽しかったです。ありがとうございました！
■橋本和太琉
まだ俳優を始めて1年も満たず、キャリアの浅い僕を「大地」に選んでいただき、ありがとうございました！豪華なキャストの皆さまと一緒にお芝居をさせていただき、たくさんのことを学ばせていただきました。皆さま！そして天ちゃん！本当にありがとうございました！
