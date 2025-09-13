À¥¸ÍÄ«¹á¡¡¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡×¤Ç·ÝÇ½³¦¤ê¡¡ÃÇ¤ï¤ë¤Ï¤º¤â¡Ö¤³¤Î»Å»ö³Ú¤·¤¤¤«¤â¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´ÖÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡ÖÆüµ¢¤ê ¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¥¸Í¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¤ÈÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡15ºÐ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿À¥¸Í¤Ï¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£2¿Í¤¬¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÃæ¡¢À¥¸Í¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢³ä¤ÈÅÄ¼Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¿Í¤¬Íè¤Æ¡£Ã¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é¡¢¡È¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¼Ì¿¿»£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÊýË¡¤¬Á´¹ñ4000¹»¤°¤é¤¤³Ø¹»²ó¤Ã¤Æ¡£³Ø¹»¤Î¶áÊÕ¤Ç¡¢Ê¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È²ø¤·¤¤¤Ê¤¢¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤ÆÀâÆÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤â²È¤ËÍè¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀäÂÐÃÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢¤¸¤ã¤¢²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥Ó¥·¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¤¢¤ó¤¿¡¢¤ä¤ê¤ã¤¢¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÇ¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÊì¤¬¥Î¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤Æ¡¢4000¹»²ó¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ÀäÂÐÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Èº£ÅÙÅßµÙ¤ß¤ËÅìµþ¤Ë1²óÍè¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤ÏÅìµþ¤Ë¥¿¥À¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤¨¡¢²¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡¢¤³¤Î»Å»ö³Ú¤·¤¤¤«¤â¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾åµþ¤·¤Æ3½µ´Ö¤Ç¡¢V¥·¥Í¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡£¿ÍÀ¸¡¢¥Þ¥¸¤Ç²¿µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Ê¡×¤È¾×·â¡£¥Ê¥À¥ë¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤«Ì¡²èÉÁ¤±¤ë¤Ê¡£³Î¤«¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£