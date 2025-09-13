Snow Man阿部亮平＆宮舘涼太、鳥取・岡山旅 “アイドル”の存在を語る
9人組グループ・Snow Manの日本テレビ×ディズニーによるトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man−Traveling with Snow Man−』（後4：25〜後4：55※関東ローカル）のEpisode4が、あす14日に放送される。
【番組カット】絶景を眺めながら…積もる思いを語り合う佐久間大介＆深澤辰哉
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
Episode4では、阿部亮平と宮舘涼太が、“タビィ”と鳥取・岡山を巡る。鳥取砂丘では、“舘様”がラクダに乗って優雅に登場。砂丘の頂上を目指す姿はまさに王子そのもの。砂の美術館では、宮舘が浮世絵ポーズを披露する一幕も。岡山との県境に位置するテーマパークでは、2人だけでジェットコースターやお化け屋敷を満喫する。
初めての“2人旅”ならではの素顔が垣間見える。米子では、養殖と天然の鯖を食べ比べる「鯖しゃぶ鍋」に挑戦。宮舘が天を仰ぐほどの絶品の味とは。旅の中で、宮舘が阿部に打ち明けた話、そして互いの新たな一面を知ることで深まる絆。宮舘が“アイドル”の存在を語る。
【放送＆配信スケジュール】
※放送時間（関東ローカル）は、午後4時25分から午後4時55分
Episode1：7月27日※配信中
Episode2：8月10日※配信中
Episode3：9月7日※配信中
Episode4：9月14日
Episode5：9月21日
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日
