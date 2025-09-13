TBS NEWS DIG Powered by JNN

¹ñ¸ò¾ÊÂçºå¹Ò¶õ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÌë7»þ¤¹¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤¬Èô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ð¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¡£¾èµÒ¾è°÷142¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·¡¢5¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Àô½£Æî¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¡ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö²ßÊª¼¼¤«¤é¤Î½Ð²Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤µ¤­¤Û¤É¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤¬¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ´ºº´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¾èÌ³°÷¤é¤«¤é¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤¹µ¡ÂÎ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£