¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤¬£±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÇú¾Ð¥È¥ì¡¼¥ÉÊª¸ì¡ª¡×¡£¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤¬¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÅ´Ê¿»á¤Ï¡¢ÃæÆü¤«¤é³ÚÅ·¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òµ¡¤ËÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¡ÖËÍ¡¢ÃæÆü¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÊºßÀÒ¤Î¡Ë£µÇ¯´Ö¤Ç¥Ò¥Ã¥È£µËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÚÅ·¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÜÀÒ¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È£±£²£°ËÜ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä±Û¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£°ÜÀÒ£´Ç¯ÌÜ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡ÊÇ¯Êð¤¬¡Ë£±²¯±ßÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¡©¥È¥ì¡¼¥É¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å´Ê¿»á¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢ÃæÆü¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£³°Ìî¿Ø¤¬Å´ÊÉ¤Ç¤·¤Æ¡££²·³¤Ç¤â£³³ä£´Ê¬¡¢£µÊ¬¤°¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£Á´¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤¬¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤É¤Ã¤«¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£