【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】山本が称えた超絶ジャンピングキャッチ

ドジャースの山本由伸投手が、ベッツの超絶ファインプレーにガッツポーズを見せた。

1ー1の同点に追いついた直後の7回裏、先頭アダメズのライナー性の当たりは三遊間へ。レフト前ヒットかと思われたが、ショートのベッツは手を大きく伸ばしてジャンプ。ボールはグラブに吸い込まれ、ショートライナーとなった。

追いついた直後の先頭打者をベッツの美技でアウトに仕留めたからか、山本は右の拳を握ってガッツポーズ。喜びをリアクションで表した。

このベッツの美技に対して、SNSでも「由伸くんも思わずガッツポーズ」「漫画の中の描写みたい」「もう忍者じゃん」「ベッツまたもナイスな守備」「今日ベッツの守備冴えてるなーー」「今日のベッツ守備 何だかすごね。 神がかり？！」「本当に軽やか」「ベッツの守備神すぎ」「ベッツの守備が冴えわたっているやん」「ベッツのショート守備えぐい」「ベッツ遊撃守備上手くなりすぎだろ笑 去年と別人レベルになった」といった声が飛んだ。

ベッツの好守備に助けられた山本は、後続も打ち取りこの回もスコアボードに0を刻んだ。結局、ドジャースはサヨナラ負けを喫したが、この試合で山本は7回1失点・10奪三振と好投。2回から7回までは1人の走者も許さない完璧な投球だった。これで3試合連続7回以上1失点以下とまさにエースの投球。地区優勝、そしてワールドシリーズ2連覇へ向けて頼もしい限りだ。

