１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会に向けた一次オーディションの模様が１２日、朝倉海のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、自称喧嘩１万戦無敗の男が大騒動を起こした。

足立区の喧嘩自慢として登場したこともある“足立のタイソン”は溝口勇児ＣＯＯを標的にしているが、今回は溝口氏は不在。「なんでそれ先に言ってくれないんすか？溝口とためにだけに鍛えてきたんですよ」と不満げに語り、審査員の格闘家、白川陸斗に溝口氏への不満をぶつけた。しかし、突然、「聞いてんのか！」と立ち上がり、白川の頭に拳を浴びせる暴走。白川の胸ぐらをつかんだ“足立のタイソン”は参加者に引っぺがされて、説教される事態に。促される形で「俺が悪かったよ、陸斗」と、不満げに謝罪した。

過去オーディションに出たことはあるが、本戦に選ばれていない男の愚行を、海は「あの行動に選ばれない理由が詰まってると思う。実力、実績だけじゃなく面白さもみてる。普通につまんない」とバッサリ切り捨てた。

その後、オーディション終わりに帰ろうとした“足立のタイソン”に、白川は「おい、ちゃんと謝っていかんかい！頭下げていかんかい」と呼び止めると、「すいませんでした、本当に」と謝罪していた。