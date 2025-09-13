タレントさとう珠緒（52）が13日までにインスタグラムを更新。フォロワーへ注意喚起を行った。

さとうは「みなさんにご報告です インスタを乗っ取られた知り合いからのDMに…うっかり引っかかってしまいました」と報告し「もし私から、なぞのDMが届いた場合は、それは私ではない可能性が高いので、開かないでくださいね!」とフォロワーに対し注意喚起を行った。

また「今は無事にログインできましたがもしこのアカウントが使えなくなってしまった時は、Xなどでお知らせします 皆さんもお気をつけてください」と重ねて呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「心配ですね 気をつけます」「珠緒さんのなりすましからフォローされたので、速攻ブロックと通報しておきました」「インスタも荒れてますね」「私の方にもきましたよ!すぐ削除しましたけど。許せないですね〜」とコメントが寄せられている。

その後、さとうは、ウエブ記事のニュースになっていたことを伝えるとともに「まだ無事です〜」などと報告。「いま電話番号変えて、機種変してるところ パスワードも新しくしたから大丈夫かな、と思ってます みなさんも気をつけてくださいね」と記した。