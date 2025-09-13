ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティはプレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。



今季のシティはPL初戦でウルブズと対戦。新加入タイアニ・ラインデルスが素晴らしいパフォーマンスを披露して4-0での快勝を収めたが、続く第2節トッテナム戦、第3節ブライトン戦では連敗を喫しており、1勝2敗の苦しいシーズンのスタートとなっている。





『Daily mail』では苦しい中でも3ゴールを挙げているハーランドが、コンディションの上がり切らないチームメイトを鼓舞するコメントを残した。「2試合連続で負けてしまった。これには納得できない。本当にひどい。状況を整理し、勝利の軌道に戻らなければならない。強いチームがたくさんある中で、負けるわけにはいかない」「ユナイテッド戦で逆転すれば完璧だ。全員がベストを尽くし、全力を尽くして前進する必要がある。ここまでは十分ではなかったからね」「負けるのはクールじゃない。悔しい。でも、それを何かポジティブなことに生かす必要がある。次の試合でより良い結果を出すためのモチベーションになる。私はそうなることを期待している」「最高のパフォーマンスを発揮するには、自分たちの中にある怒りをピッチで発揮する必要があるんだ」昨季のニューカッスル戦ではキャプテンマークを任されるなど、チームの中心的な存在になりつつあるハーランド。今季クラブを離れた選手について、一人ひとり自身のSNSで触れるなど仲間思いな一面もあり、今季は彼がピッチ内だけでなくピッチ外でもチームを牽引することになるのだろうか。