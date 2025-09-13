ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö4¡×¤«¤é¡Ö44¡×¤Ë¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤¿ÃË¤¬¥·¥Æ¥£¤ÎPLÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥Ú¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤ÇºÆµ¯¤â¡©
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤¬¥·¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿MF¤Ç¡¢¥í¥É¥ê¤ÈÃæÈ×¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸ª¤Î²ø²æ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸åÈ¾Àï¤«¤é¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¡¢ºòµ¨¤Î24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¡£
¥í¥É¥ê¤ÏÉüµ¢¸å¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤È¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤¬¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¤Ï¸½ºßÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¥í¥É¥ê¡¢¥Ë¥³¤ËÂ³¤¯3ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤¬Éüµ¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢4ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç½øÎó¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö4¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö44¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÀïÎÏ³°¤È¤·¤Æ¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤¬Èà¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£