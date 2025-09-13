¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡¢¡ÖËâ½÷¤ÈËâË¡»È¤¤¤Î³Ø¹»¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î½©¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¡9·î9Æü¤«¤é
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ï¡¢¡ÖËâ½÷¤ÈËâË¡»È¤¤¤Î³Ø¹»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½©¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò9·î9Æü¤«¤é11·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥È¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤Î¥Þ¥í¥ó½¸²ñ¡×¡¢¥ì¥â¥ó¥¼¥¹¥È¤äÍ®»Ò¤Ê¤É´»µÌ¥·¥í¥Ã¥×¤òÅ»¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥È¥é¥¹¤ÇÉõ°õ¤µ¤ì¤¿Ì©½ñ¡×¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤¿Ìµ²Ö²Ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡Ö¥ª¥Ê¡¼¥º¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¾Ú¡×¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¥ê¥ó¥´¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡Ö³ØÀ¸ÎÀ¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É15¼ïÎà¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤È¥·¥Ê¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¥¢¥Ö¥é¥«¥¿¥Ö¥é ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡×¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤È¶¦¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¥í¡¼¥º¤ÎÆæ¡×¡¢¡Ö»çËâ½Ñ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¡£Ëâ½÷¤Î¥·¥ç¥³¥é¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¥ó¥Õ¥£¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿15¼ïÎà¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºÚ¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥¹¡¼¥×¤Ê¤É8¼ïÎà¤Î¿©»ö¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó10¼ïÎà¤ò´Þ¤à19¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤âÂ·¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Ëâ½Ñ¤ÎËÜ¤ò»³ÀÑ¤ß¤Ë¤·¤¿ËâË¡»È¤¤¤Î¿Þ½ñ´Û¤äÏ£¶â½Ñ¤ò³Ø¤ÖËâË¡¤Î¼Â¸³¼¼¤Ê¤É¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î³Ø¹»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ±é½Ð¤·¤¿¡£
¾ì½ê¤Ï1³¬¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î2ÉôÀ©¡£ÎÁ¶â¤Ï5,700±ß¡¢ÅÚµÙÆü¤Ï6,200±ß¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£