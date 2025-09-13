¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù2026Ç¯¸ø³«¡¡PV²ò¶Ø¤ÇÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë¾®ÌîÂçÊå¡¦³ýÌî°¦°á
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¿·È¯ÅÄ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿·È¯ÅÄ¾¡À®Ìò¤Ï¾®ÌîÂçÊå¡¢ÄÅµ×ÍÕ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦ÄÅµ×ÍÕÍ¼²ÎÌò¤Ï³ýÌî°¦°á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡Ù¤Ï¡¢ËâË¡¤¬µ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÈËâË¡²Ê¹â¹»¡É¤ËÄÌ¤¦1ÁÈ¤Î·»Ëå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇÈÍð¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯7·î¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¡¦º´Åç¶Ð¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÀÐÅÄ²ÄÆà¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2500ËüÉôÆÍÇË¡Ê¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1400ËüÉô¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2014Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡Ù¤â2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
ËâË¡¤¬¸½¼Â¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ÆÌó°ìÀ¤µª¤¬²á¤®¤¿2096Ç¯¡£¤È¤¢¤ë·»Ëå¤¬¹â¹»ÆóÇ¯¤ÎÅß¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËâË¡»Õ¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¤òÊú¤¨¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿·»¡¦Ã£Ìé¡£ËâË¡»Õ¤È¤·¤Æµ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢ÍÆ»Ñ¡¦Æ¬Ç¾¤È¤â¤Ë´°àú¤ÊËå¡¦¿¼Àã¡£ÎôÅùÀ¸¤ÈÍ¥ÅùÀ¸¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤¨¤ÉÆó¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤·»Ëå¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡½¡½¡½¡½¡£
