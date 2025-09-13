◇パ・リーグ 日本ハム―西武（2025年9月13日 エスコンF）

日本ハムの斎藤友貴哉投手（30）が13日、本拠での西武戦に4番手として救援登板。11球中9球が直球で161キロを5球マークする異次元投球を見せて本拠地を沸かせた。

斎藤は4―2の8回からマウンドに上がると、自慢の豪速球がうなりを上げた。先頭の滝沢に対して158キロ、159キロ直球を投じてあっさりと2ストライク。3球目の158キロは外角高めに外れたが、4球目の外角低めへの直球が自己最速を1キロ更新する161キロをマークした。このボールも外れてカウント2―2となったが、最後は150キロのスプリットで見逃し三振に仕留めた。

続く外崎を打席に迎えるとさらにギアが上がった。初球から3球連続で161キロをマーク。ファウル、見逃し、ボールでカウント1―2となり、150キロのスプリットが外れてカウント2―2となったところで内角高めにこの日5度目の161キロ直球を投げ込んで二飛に打ち取った。

この回3人目のネビンは初球の159キロ直球で遊ゴロに打ち取り、3者凡退。ガッツポーズを見せてマウンドから降りた。