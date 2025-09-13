神奈川県鎌倉市の江ノ島電鉄鎌倉高校前駅近くの踏切に、訪日客を中心とする観光客が押し寄せている問題で、鎌倉市は１３〜１６日の４日間、新たに踏切西側の公園に撮影エリアを設け、周辺に市職員を配置して観光客を誘導し、マナー向上を呼びかける実証実験を行う。

踏切はバスケットボール漫画「スラムダンク」の「聖地」として知られ、２０１０年代から観光客が増加。特に２２年の映画公開以降は訪日客らの混雑に拍車がかかった。市は１７年から交通誘導員を置いて注意喚起を始めたが、周辺住宅街では敷地への無断立ち入りやゴミ捨て、違法駐車などの迷惑行為が続いている。

市によると、８月下旬に白タクとみられる駐車車両を注意した自転車の中学生が、バックしてきた車両と接触する事故が発生。この中学生の保護者からは、早急な対策を求める陳情も市議会に提出された。

市観光課は「地元の子どもが危険な目に遭ったことは看過できず、秩序を保つための対策が必要」として、多くの観光客が見込まれる３連休を中心に緊急の実験を行うこととした。

実証実験では、通常配置されている交通誘導員に加え、市職員を毎日１２人配置。踏切西側の公園に設けた撮影エリアに観光客を誘導し、車道や歩道での撮影を防止する。ゴミ箱も公園内に設置し、私有地への立ち入り禁止や周辺道路への駐車禁止も呼びかける。

同課は「どこまで言うことを聞いてくれるのか、どういうトーンで注意すればいいのかなどの基礎データを集めた上で、次の対策を考えていきたい」としている。